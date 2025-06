Assembleia recebe exposição sobre a conexão histórica entre Brasil e Israel

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul recebe de segunda-feira (2) até sexta-feira (6) a exposição Brasileiros em Israel . A mostra, produzida pelo Museu Judaico de São Paulo, apresenta registros textuais e imagens das experiências de brasileiros em Israel , desde antes da criação do Estado israelense, em 1948, até os dias atuais.

A exposição é uma realização da Frente Parlamentar Brasil-Israel da Assembleia Legislativa do RS, da Federação Israelita do RS (FIRS), do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall e do Museu Judaico de São Paulo.