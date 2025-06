Aguardada reunião entre Lula e Zelensky deve ocorrer nesta terça-feira no Canadá

Lula e Zelensky em encontro em setembro de 2023. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula deve se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta terça-feira (16). O encontro está previsto para ocorrer durante a cúpula do G7, reunião dos sete países mais industrializados do mundo, que acontece em Kananaskis, no Canadá.

A reunião é altamente aguardada, considerando a relação tensa entre Lula e Zelensky, marcada por trocas de críticas relacionadas à guerra entre Ucrânia e Rússia. Os dois líderes já tiveram breves interações: encontraram-se pessoalmente em Nova York e conversaram por telefone em outra ocasião.

Vale destacar que Lula nunca aceitou um convite para visitar a Ucrânia desde o início da guerra, há três anos. Recentemente, porém, esteve na Rússia ao lado do presidente Vladimir Putin, fato que gerou críticas de aliados ucranianos. Em outra ocasião, Zelensky chegou a afirmar que considera Lula com posicionamento pró-Rússia.

— O Brasil não adotará nenhuma posição além daquelas que já assumiu: a defesa da integridade territorial da Ucrânia e a importância do diálogo com a Rússia. Mas o Brasil não tem como exercer protagonismo nessa reunião do G7, que é algo muito específico das grandes potências — comentou Roberto Uebel, professor de Relações Internacionais da ESPM-SP.

Embora o encontro ainda não tenha sido oficialmente confirmado pelo governo brasileiro, assessores de Lula acreditam que será possível realizá-lo entre os compromissos da agenda do G7. Paralelamente, Lula também deve se encontrar com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.