Acordo estende South Summit em Porto Alegre até, pelo menos, 2030

Evento em Porto Alegre será prorrogado por mais cinco anos. André Ávila / Agencia RBS

Em conversa com a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Simone Stülp, ela confirmou à coluna nesta segunda-feira (23) a assinatura de um acordo de intenções para realização do South Summit Brasil em Porto Alegre, pelo menos, até 2030.

Leia Mais Em evento em São Paulo, InvestRS inaugura escritório no coração financeiro do país

Os contratos são renovados com os responsáveis pelo evento espanhol (South Summit Madrid) a cada ano, mas no primeiro acordo, quando da realização do evento de 2022, o acerto previa a realização na Capital até 2027, algo que vinha se mantendo. A partir da assinatura, agora, o evento em Porto Alegre será prorrogado por mais cinco anos.