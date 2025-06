"A visibilidade sempre foi uma pauta importante", diz  um dos fundadores do primeiro grupo organizado do movimento LGBT+ em Porto Alegre

Célio Golin durante Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Júlia Urias / CMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Neste sábado, 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

A data rememora fatos ocorridos em 1969, em Nova York. A causa tomou estrutura mais organizada em Porto Alegre nos anos 1990. Um dos ativistas que participou da criação do primeiro grupo organizado da pauta na Capital foi Célio Golin.

À coluna, ele conta como foi a organização do grupo e os primeiros tempos.

Em 1991 foi criado o Nuances, o primeiro grupo da pauta LGBT+ em Porto Alegre. Como foi esse processo?

Vivíamos um outro cenário político e essa pauta dos direitos humanos, a reconhecida população LGBT +, era ainda muito invisibilizada e sempre associada à questão da patologia, do desvio, da margem. A população LGBT vivia com uma dupla personalidade. Tinha de se esconder no trabalho, na família, na universidade, nas escolas, ou seja, os espaços de convivência e de cidadania eram muito mais restritivos. Mas já havia um movimento feminista, um movimento negro, dos povos originários, de ecologistas. O pessoal LGBT ainda não tinha uma referência para fazer um debate mais político, para pensar questões como discriminação, exclusão, gênero, sexualidade, a partir dessa cidadania. Em 1991 eu morava na Casa do Estudante da UFRGS, na Avenida João Pessoa, com o Glademir Lorensi e outras pessoas. Nós nos encontrávamos pelo restaurante, pelos corredore. Falei: "Olha, acho que podemos organizar uma ONG que trabalhe a discussão do preconceito e da homossexualidade". No dia 7 de abril de 1991 nos reunimos, batemos um papo e decidimos que íamos iniciar a organização de um grupo no Rio Grande do Sul. A partir daí, o Nuances começou. Na realidade, o primeiro nome que a gente deu foi MHG, Movimento Homossexual Gaúcho, mas isso durou uns seis meses apenas, porque achamos que era um nome muito "agressivo". Já íamos entrar em briga com os gaudérios com um tema tão polêmico. Então, resolvemos mudar para Nuances, que é uma palavra de origem francesa, que significa várias tonalidades.

Como foram os primeiros encontros?

Já conhecíamos o pessoal do Gapa (Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS), e todo mundo estava envolvido e participava do debate. No início do Nuances, praticamente todos os projetos que desenvolvemos tinha foco na prevenção, porque essa população foi extremamente atingida, principalmente os gays e travestis. Em 1993, oficializamos, fizemos o registro no tabelionato. E aconteceu uma coisa muito interessante: o escrivão disse que ele não tinha condições, porque ele nunca tinha registrado uma ONG com aquelas características. Havia duas gurias bissexuais advogadas, fizemos um recurso e conseguimos fazer o registro. Já tínhamos um contato com as pessoas, com políticos, com a universidade, já nos movimentávamos, fazíamos panfletos em xerox para distribuir para as pessoas. Fazíamos uma reunião todo final de semana. Nessas primeiras reuniões, as pessoas tinham uma vontade muito grande de falar de si, era uma coisa meio terapêutica. As pessoas vinham e contavam da família e de todas as dificuldades. Mas tínhamos cunho político.

Como foi a percepção das pessoas e o clima da cidade com a criação do grupo?

Muitas pessoas apoiavam, mas tinha olhares de desconfiança, e pessoas que ficavam muitas surpresas também. Muitos LGBTs falavam: "Olha, acho que estão exagerando". As pessoas ficavam com medo de sair do armário, ou achavam que podia aumentar a violência, porque poderia haver alguma retaliação. Mas havia apoio também. A questão da visibilidade sempre foi uma pauta importante. Mas, diferentemente de outros movimentos, éramos militantes, já tínhamos rompido essa questão, nós estávamos na rua, fazíamos manifestações, recebíamos denúncias e protestos. E fomos ocupando o espaço. Começamos a desenvolver projetos com financiamento da Unesco, do USAid e outros, com a capacidade de dialogar com a sociedade. Nós discutíamos, íamos aos bares e tínhamos projetos de prevenção. Fomos, com o nosso trabalho, conquistando espaço e reconhecimento nos mais variados lugares. As universidades nos procuravam para pesquisa, fizemos muitas palestras em escolas. Há uma Lei Municipal na qual o artigo 150 diz que ninguém no município pode ser discriminado por cor, raça, credo e nós incluímos, em 1994, a orientação sexual. Em 2001, tivemos uma ação muito importante: tinha um casal de gays e um deles morreu, e o outro foi até o INSS para fazer o reconhecimento e reivindicar a pensão por morte. E o INSS disse "não". Fomos até o Ministério Público, fizemos uma denúncia e entramos com uma representação para que o INSS reconhecesse a união estável das pessoas. Deu favorável a nossa causa. Em 2004, nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e fizemos um provimento que obrigava todos os cartórios do RS a reconhecer união estável. Isso deu uma super repercussão, porque foi o primeiro Estado a fazer isso, uma iniciativa bem ousada e inédita.

Como foi a primeira Parada Livre em 1997?

Foi na José Bonifácio, ali na rua do Brique. Andamos umas cem pessoas, e muitos LGBTs na volta nos olhando. Na primeira parada teve lésbicas que usaram um capuz na cabeça, pois não queriam aparecer. Nas primeiras paradas tinha gente que fazia uma fantasia que cobria o corpo todo. Nós nos organizamos, pegamos apitos, faixas e fomos para a rua. Foi, realmente, uma coisa em houve uma mudança na perspectiva de visibilidade de rua. Acho que as paradas criaram e criam um clima de identidade e de pertencimento. Isso dá empoderamento, aumenta a autoestima das pessoas. Quando fiz faculdade, se eu ouvisse uma piada de um professor homofóbico, eu não tinha coragem de enfrentar. Hoje, se um professor falar uma coisa dessas, os alunos já vão gravar e vão dizer que cara foi homofóbico ou transfóbico, algo que, na minha época, era impensável. Quando nós saíamos pelo centro de Porto Alegre, em 1991, 1992, com a bandeira LGBT, as pessoas perguntavam o que aquilo simbolizava. Não reconheciam, não sabiam.

Primeira Parada Livre de Porto Alegre, na rua José Bonifácio, em 1997. Nuances / Arquivo Pessoal

Nos anos de 1990, houve muitos de casos de HIV no Brasil. Como foi isso em Porto Alegre?

Nós víamos no mundo todo aquela coisa da revolução sexual, das liberdades. Foi então que apareceu o HIV, por volta de 1986. As pessoas começaram a ficar doente, a morrer, e havia um estigma muito forte. Havia um medo, um pânico até de se encostar na pessoa. Muita gente morria, várias pessoas, amigos e amigas. O sistema de saúde não tinha preparo, não sabia o que fazer. Tem um caso emblemático em que foram buscar o corpo de uma pessoa no bairro Glória (em Porto Alegre), um cara que havia morrido em decorrência da Aids. As pessoas que foram pegar estavam cobertas, pareciam bombeiros. E o que o HIV traz? Ele revela que a pessoa é bicha. Aí tu tens de enfrentar uma doença em que tu não sabes o que vai acontecer, uma questão de, praticamente, morte, e tem de resolver isso com a família, com os amigos, no emprego. Foi uma coisa muito pesada, muito pesada. Aí veio o preconceito, ele veio com tudo

No seu discurso na Câmara de Vereadores, você disse que "Fazer política é transgredir a norma". Olhando para o começo do movimento em Porto Alegre, em 1990, e agora. Como você enxerga o panorama?