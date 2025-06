"A Abin não pode ter enviesamento partidário", diz diretora da Escola da Agência de Inteligência brasileira

Anna Cruz, diretora da Escola de Inteligência (Esint) da Abin. Abin / Divulgação

Oficial de Inteligência desde 2009, Anna Cruz é diretora da escola que forma os funcionários da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Nesta entrevista, ela fala sobre como é a formação dos servidores, as prioridades estratégicas e o distanciamento necessário entre os espiões e o aparelhamento partidário.

Leia os principais trechos.

A Abin é uma instituição de Estado e não deve ser aparelhada por governos, mas volta e meia surgem essas acusações. Como é abordado na escola esse desejado distanciamento das questões políticas?

Penso que vale a pena primeiro dizer o que fazem a Abin e a Esint. A Abin é um órgão de assessoramento, existe para auxiliar a tomada de decisão de alto nível, pelo Poder Executivo Federal, para que essa decisão seja bem informada e livre. Gosto dessa definição porque evidencia os dois ramos da atividade de inteligência: o ramo inteligência, que produz conhecimento, isto é, que ajuda na tomada de decisão bem instruída, e o ramo contrainteligência, que protege os interesses, os conhecimentos e estruturas estratégicas do Brasil, permitindo que a decisão seja, assim, livre de constrangimentos, soberana. A Escola de Inteligência, por sua vez, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, prepara profissionais para que façam isso de modo técnico, ético, seguro e legal. Mas essas tais decisões, elas são sobre o quê? Não são quaisquer decisões, são apenas as que impactam a segurança da sociedade e do Estado brasileiros. Daí você pode imaginar que estamos falando de políticas públicas relevantes, transições globais, de temas como segurança cibernética, riscos e ameaças para o Brasil por meio de espionagem, interferências ilegítimas ou sabotagens, política internacional. Mencionei a palavra “política” algumas vezes, mas note a diferença: a agência, claro, deve se ocupar com questões públicas, como conflitos e disputas por recursos – e isso é “política”; o que a agência não pode fazer é ter enviesamento partidário, se afiliar a uma ou outra agremiação de pensamento, porque esse erro não apenas seria um desvio ético, ele inviabilizaria nosso próprio negócio, que é a produção de conhecimento confiável, objetivo, fruto de pensamento crítico. A escola, então, como o lugar natal da metodologia da produção de conhecimento, a “querência” - para usar um termo gaúcho - do conhecimento, não pode abrir mão desses princípios e valores.

Como a escola aborda temas como contrainteligência, proteção de dados e ameaças cibernéticas no currículo?

A escola forma servidores da agência e do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), sua matriz curricular é de acesso restrito, mas posso dizer que oferece ações de aprendizagem nos eixos Inteligência (composto por ações diretamente relacionadas a inteligência e contrainteligência e a análise e operações de inteligência), transversal (ações relacionadas aos domínios de conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gestão, docência e competências linguísticas) e temático (ações que contemplam temas relevantes para a atividade de inteligência, como nas áreas de direitos, economia, segurança, tecnologia, sociedade e cultura). Para cobrir uma formação tão ampla, contamos com apoio de entidades externas, são firmadas parcerias com o Sistema de Escolas de Governo da União (SEGU), com o recém-criado Fórum de Escolas do SISBIN e com pesquisadores e universidades brasileiros, por exemplo. A Esint oferece pós-graduação em nível de especialização, cursos online, palestras, tem um núcleo de pesquisa e realiza publicações ostensivas periódicas.

Como a senhora acredita que a inteligência artificial vai impactar o setor de Inteligência?

Com a fartura de informação, o alcance praticamente infinito de coleta e a produção de insights, a IA é uma ferramenta fundamental do nosso tempo, que nos ajuda e nos desafia. A escola precisa ser guia no uso dessa ferramenta, formando profissionais que façam bom uso dela e mapeando competências faltantes. Acredito, apesar do grande impacto que esse instrumento traz, que a identificação do que é relevante, a interpretação dos vários insumos e seu aproveitamento estratégico confiável são redutos humanos, bem estabelecidos.

Que tipo de cooperação internacional a escola mantém com instituições congêneres em outros países?

O compartilhamento de boas práticas, informações e ideias é pressuposto para o enriquecimento e o avanço acadêmico e científico. Também por eles, a Escola se empenhou no enquadramento da Agência como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e criou a Rede de Pesquisa em Inteligência Estratégica. Além de fóruns específicos de ensino de Inteligência agregando serviços congêneres, a ESINT mantém cooperação de ensino na Organização das Nações Unidas (ONU), em curso promovido pelo Escritório das Nações Unidas em Marrocos, o que nos honra, pelo reconhecimento do profissionalismo e da legitimidade da Atividade de Inteligência praticada pelo Brasil.

A guerra de narrativas e a desinformação digital estão entre os desafios atuais. Como a escola tem trabalhado esses temas?

A agência considera que essa é uma ameaça que põe em risco a segurança das instituições democráticas e que é crescentemente amplificada pelos recursos de automatização, manipulação de imagens etc. A Escola participa de iniciativas de desenvolvimento de metodologia e capacitação para enfrentamento à desinformação, abrangendo a identificação de campanhas, avaliação de seu impacto, intenção e patrocínio, por exemplo.

Quais são hoje os principais riscos estratégicos monitorados pelos sistemas de inteligência?

No Brasil, há instrumentos legais que orientam a atividade de inteligência e a atuação da ABIN, além de orientações doutrinárias e, naturalmente, da imposição da própria realidade, cada vez mais complexa, com agravamento de conflitos e desequilíbrio de poder. A Política Nacional de Inteligência (PNI) vigente é de 2016 e, depois de um esforço em instâncias técnicas no SISBIN, há uma proposta de atualização da PNI em curso – em ambas, na vigente e na eventualmente futura, são fundamentos da atividade a garantia da soberania nacional, da democracia e a defesa do interesse público e, por isso, são temas de acompanhamento as ameaças a esses fundamentos, como espionagem, interferência externa, sabotagem, terrorismo, armas de destruição em massa, criminalidade organizada, ataques cibernéticos, pandemias e emergências sanitárias, impactos das mudanças climáticas, das transições energéticas e demográficas na segurança. Pela importância e pelo tamanho dessa missão, é necessário ter meios técnicos, pessoal treinado e recursos financeiros para que possamos cumpri-la em um serviço que tenha o tamanho que o Brasil precisa.

Como a senhora avalia o papel das mulheres em posições de liderança na área de inteligência, tradicionalmente dominada por homens?

Essa é uma questão que me toca não apenas pela obviedade de ser mulher, mas porque reflito diariamente sobre ela, na certeza de que ainda há muito a fazer para reparar a desigualdade de gênero no Brasil e no serviço público, especificamente. Somos poucas na área de Inteligência e há algumas hipóteses para isso: uma delas é justamente que temos sub-representação de mulheres em cargos de liderança e se a “cara” da atividade ainda é estereotipada e masculina, a carreira pode nem ser lembrada entre as opções de vida de meninas e jovens. Hoje, na Agência, essa fotografia começa a mudar, pois somos quatro diretoras. Na Escola, estabelecemos uma política de cotas na maior parte de nossos cursos, para incentivar e priorizar a qualificação das servidoras.

Por muitos anos a Abin foi vista como um órgão distante dos brasileiros. Que estratégias vocês estão usando para se aproximar do público?

Embora a atividade de inteligência tenha natureza sigilosa, o sigilo deve ser sempre justificado. A Abin e a Esint desempenham um serviço público e o contato com outras instituições da Administração Pública, universidades, movimentos sociais, imprensa, estudantes e a promoção de eventos abertos é mecanismo de controle social. Nesse interesse de diálogo com a sociedade, foram produzidos na Esint livros “Inteligência na Democracia”, “Memórias da Pandemia” e a publicação “Desafios de Inteligência” - disponíveis no sítio eletrônico da Abin - além de calendário volumoso de ações de extensão, da reabertura do Museu da Inteligência (Musint), da divulgação do podcast da Abin (AbinCast).

