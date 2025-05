TSE boliviano exclui Evo Morales das eleições presidenciais de 2025

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Apoiadores do ex-presidente tentaram inscrevê-lo como candidato pelo Partido da Ação Nacional Boliviana (PAN-BOL) , mas, conforme explicou Luis Fernando Arteaga , secretário da Câmara dos Deputados do TSE, o partido não tem reconhecimento legal .

O mesmo tribunal já havia cancelado o registro do PAN-BOL no início de maio, uma vez que a sigla não atingiu 3% dos votos na última eleição presidencial, em 2020 .

Histórico político

Morales foi líder do Movimento ao Socialismo (MAS) e renunciou à presidência em 2019 após protestos e acusações de fraude eleitoral. Apesar de manter influência no partido, tensões internas cresceram, especialmente com Luis Arce, seu ex-ministro da Economia e atual presidente.