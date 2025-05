"Trump sempre amarela", a expressão que tem irritado o presidente americano

Presidente republicano atendeu a imprensa na Casa Branca. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A sigla Taco tem deixado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irritado. A expressão significa, em inglês, "Trump Always Chickens Out". Na tradução literal para o português, "chicken" significa galinha, já o termo "chicken out" pode ser interpretado como "amarelar". Então, a frase teria a conotação de "Trump Sempre Amarela" ou "Trump sempre se acovarda".

O termo foi utilizado pela primeira vez por um colunista do jornal Financial Times, na segunda-feira (26), em um artigo no qual comentou o adiamento da aplicação de tarifas à União Europeia (UE), anunciado pelo presidente. Rapidamente, a sigla tomou as redes sociais, até que, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (28), uma jornalista disse a Trump que analistas de Wall Street — o centro financeiro americano — estavam usando o termo para se referir às idas e vindas nas tarifas.

— Eu amarelo? Nunca ouvi isso — respondeu o presidente.

Trump ainda rebateu, citando que era o bloco europeu que estava pedindo mais tempo para a negociação:

— Você chama isso de amarelar? Isso é negociação. Nunca diga o que você acabou de dizer, porque essa é uma pergunta maldosa.

Visivelmente incomodado, o presidente americano disse que um dos motivos para utilizarem esse termo, além do tempo a mais para as negociações com a União Europeia, eram as reduções das porcentagens das tarifas impostas à China.