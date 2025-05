Sulgás inicia obras para conexão de biometano à rede de gás natural em Triunfo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O novo gasoduto, que interligará a Bioo — empresa produtora de biometano e parceira da Sulgás — à infraestrutura de distribuição, tem cerca de 4 quilômetros . A companhia estima que 30 mil m³/dia de biometano contratados serão injetados na rede a partir do funcionamento do sistema.

A obra tem o investimento da parte da Sulgás de R$ 5 milhões. O biometano é um gás 100% renovável e, no caso da planta de Triunfo, será produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos da agroindústria do RS .

A Sulgás é pioneira no Brasil em pesquisa e desenvolvimento do uso de biometano, com aplicação em veículos leves, pesados e processos industriais.