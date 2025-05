Representando o Celam, arcebispo de Porto Alegre se reúne com papa Leão XIV

Encontro entre papa Leão XIV e dom Jaime Spengler ocorreu na biblioteca do Palácio Apostólico. Vatican News / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cardeal dom Jaime Spengler, que é também presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam), reuniu-se com o papa Leão XIV para uma audiência na quinta-feira (26). O encontro ocorreu na biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano.

— Dois pontos foram abordados: primeiro, a maneira como estamos desenvolvendo junto ao Celam os processos indicados pelo sínodo do ano passado, indo ao encontro de diversas dioceses e ajudando na implementação daquilo que o sínodo está pedindo para a Igreja. Segundo, a questão da COP30 e qual seria essa posição da Santa Sé. Pensar quem são os representantes durante a COP30 — contou Spengler à coluna.

Outro ponto abordado no encontro foi a Assembleia Geral Ordinária do Celam, que será realizada entre 27 e 30 de maio, no Rio de Janeiro. O evento recordará os 70 anos da Primeira Conferência do Episcopado Latino-Americano e da criação do Celam.

Dom Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco e secretário-geral do Celam, também estava presente no encontro. Vatican News / Divulgação

Pauta ambiental

Foi apresentado ainda o trabalho que o Celam, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) — da qual dom Jaime Spengler também é presidente —, e o Conselho Episcopal da Ásia e da África vêm desenvolvendo em preparação para a COP30.

O cardeal lembrou que a Campanha da Fraternidade já tratou do tema meio ambiente e que, neste ano, completam-se 10 anos da encíclica Laudato Si', do papa Francisco, que abordou o assunto.

Questionado pela coluna sobre esses primeiros dias do pontificado e sobre o contato com o novo líder da Igreja Católica, Spengler afirmou que as conversas com Leão XIV têm sido de muita "simplicidade e muita proximidade".