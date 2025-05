Putin vai a Kursk pela primeira vez após Rússia expulsar tropas ucranianas da região

Durante a visita de trabalho, o presidente russo se reuniu com representantes de organizações voluntárias e com o governador em exercício da região, Alexander Khinshtein . Na ocasião, Putin afirmou apoiar a manutenção dos pagamentos mensais às famílias deslocadas que ainda não conseguiram retornar a suas casas.

A visita ocorre após os eventos de agosto de 2024, quando as forças ucranianas realizaram uma incursão surpresa em Kursk, no maior ataque transfronteiriço desde o início do conflito. Embora a Rússia afirme ter expulsado as tropas ucranianas da área nove meses depois, Kiev não confirmou oficialmente a retirada de suas forças da região.