Primeira-dama da França adere a campanha de Janja contra bullying infantil digital

No vídeo, Brigitte agradece a Janja pelo convite para compartilhar as boas práticas implementadas na França para proteger a saúde física e mental das crianças e combater o assédio e a violência cibernética.

— Querida Janja, há alguns dias você me ligou e me contou a história comovente de uma menina de oito anos que morreu no Brasil após inalar desodorante spray durante um desafio nas redes sociais. Infelizmente, esta tragédia não é isolada. Estamos diante de um flagelo global e devemos fazer todo o possível para proteger ativamente nossas crianças e adolescentes no mundo digital.