Prefeitura entregará bibliotecas novas para 10 escolas comunitárias de educação infantil

A prefeitura de Porto Alegre vai entregar novas bibliotecas para 10 escolas comunitárias da Capital através do projeto "Tecendo Infâncias com Leitura" . A iniciativa beneficiará instituições parceiras da rede municipal de educação infantil, alcançando 1.370 crianças com novos espaços de leitura.

Desenvolvido pela ONG Cirandar e pelo Instituto Tecendo Infâncias em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), o projeto está sendo realizado em etapas. Atualmente, representantes das escolas participantes estão fazendo um curso de formação no Centro Cultural da UFRGS, que aborda literatura para primeira infância, qualidade literária e suas relações com educação para questões de gênero e raciais. Após a formação, as 10 escolas selecionadas receberão mentoria especializada em práticas de leitura e formação de leitores.