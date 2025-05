Por que Elon Musk deixou o governo Trump

O governo de Donald Trump sofreu, nesta quarta-feira (28), a primeira baixa entre seus principais nomes. O bilionário Elon Musk deixou a chefia do Departamento de Eficiência Governamental — o Doge. O empresário havia investido muito dinheiro na campanha trumpista — foram US$ 288 milhões, segundo o Washington Post.

O papel do Doge era reduzir a burocracia dentro do governo ao cortar gastos e cargos. O professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade La Salle, Fabrício Pontin, explica que, apesar de o cargo ter sido criado por Trump, o trabalho de Musk criou conflitos com grupos aliados do republicano e desgastou o empresário.