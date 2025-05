"Os países que vão ganhar serão os que conseguirem extrair vantagens de uma forma ou outra", diz Marcos Troyjo sobre guerra comercial entre China e EUA

Marcos Troyjo durante a sua participação no Fórum da Liberdade. Duda Fortes / Agencia RBS

Marcos Troyjo, economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, foi o palestrante do tradicional Almoço da Exportação, promovido pela ADVB-RS e realizado nesta quinta-feira (22) na sede da Fecomércio, em Porto Alegre. Ele conversou com a coluna.

Como o exportador gaúcho deve se comportar diante de um cenário de polarização? Um Estado onde ou se é Grêmio ou Inter, como se comportar diante da instabilidade internacional e a guerra comercial entre EUA e China?

De forma Gre-Nal. “Grenalisticamente” (risos). A experiência tem mostrado que os países que vão ganhar serão aqueles que conseguem extrair vantagens de uma forma ou outra de. Singapura é assim, Arábia Saudita é assim. Indianos têm feito isso. Os Emirados Árabes também. O Brasil tem que jogar esse jogo de maneira que o principal GPS seja os próprios interesses do Brasil.

Tirando o melhor de cada um?

É verdade que a China é o principal destino de nossas exportações. E é verdade que existe um investimento chinês, que não está orientado aos ciclos político-eleitorais. Está menos preocupado com os resultados trimestrais de um país, é mais estratégico. Aliás, esse é um investimento que vem da China, da Cingapura e de alguns países do Oriente Médio. E não é pequeno. Agora, os EUA têm um mercado de capitais mais fecundo, com grande estoque de liquidez. Por exemplo, se os EUA perceberem no Brasil o aumento das chances relativas de vitória de um candidato (nas eleições presidenciais do ano que vem) comprometido com reformas estruturais, sobriedade fiscal e diminuição do papel do Estado na economia, entre maio e outubro de 2026, será um período de grande alocação de investimentos vindos dos americanos. O calendário político no Brasil é irrelevante para o chinês para investimento. Mas é fundamental para o interesse americano. Acho que a China vai comprar mais do Brasil alimentos, commodities minerais e vai fazer mais investimentos em CapEx verde (integração de práticas de sustentabilidade e responsabilidade social na gestão dos investimentos de capital). Mesmo porque uma das áreas em que a China está mais retaliando os EUA na guerra comercial é o setor de minérios. As primeiras restrições que Xi Jinping anunciou em relação aos EUA foi a exportação de minerais críticos, o que machuca a indústria de TI, além de soja, milho, boi, porco e frango. Qual é o único país do mundo com capacidade de agilidade e de proporção a funcionar quase como substituto perfeito nesse fluxo de exportações americanas para a China? É o Brasil. Então, vai aumentar.

E em relação aos EUA?

Setor têxtil. Um dos países que mais sofreram com a imposição de tarifas dos EUA foi Bangladesh. Se essas alíquotas não forem retiradas, isso vai retirar a competitividade de Bangladesh. Só que os americanos não terão capacidade própria. Significa que terão de mudar de fornecedor, o que significa uma grande oportunidade para o Brasil. Em relação ao mercado americano, a Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), a Fiergs e a Fecomércio poderiam fazer um estudo, uma radiografia, daqueles bens que tradicionalmente os EUA estão comprando desses países do Sudeste Asiático e que, por conta da imposição de tarifas, essas exportações ficarão inviáveis ou essas nações irão perder competitividade. E nós brasileiros, exportadores, podemos ocupar um pouco esse espaço.

Como a inteligência artificial pode influenciar o desenvolvimento dos fluxos comerciais?

Você tem a instrumentalização da IA como ferramenta de identificação de acesso ao mercado, mapeamento de demandas. Estou no conselho de uma empresa exportadora de proteína animal com várias unidades na América Latina e no Brasil e fico impressionado com uma ferramenta: quando chega uma demanda externa, você pergunta qual é a possibilidade mais efetiva de fornecimento daquele corte específico, levando em consideração frete, tempo de resfriamento, etc. E ela te dá uma resposta. Cada vez mais essa será uma ferramenta de comércio eletrônico. Também é importante pensar a IA como potencial de investimento. Os sauditas disseram que a próxima onda de investimento será na IA verde, porque se tem um bicho que chupa energia no mundo é IA e criptomoedas. A Amazon está montando data centers para IA na Espanha que consomem o equivalente a uma cidade como La Coruña. Uma das razões pelas quais se tem tanto investimento em cidades como Riad é porque a energia é muito barata lá. E está chegando um momento de preferência por esse tipo de investimento por fontes renováveis: fotovoltaica, eólica e hidro, onde temos grandes chances.

Como foi a experiência de presidir o Banco do Brics, um grupo de países que é visto com integrantes antidemocráticos, iliberais e com nações como adversárias por boa parte do mundo, em especial pelos EUA?