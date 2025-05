"Brasil está em uma posição ímpar, porque tem soluções interessantes", diz Campeão de Alto Nível da COP30 sobre potencialidades do país

Natural de Porto Alegre, Dan Ioschpe foi escolhido para o cargo no começo de abril. Rafa Neddermeyer / COP30 Amazônia Brasil/PR

Em abril deste ano, o empresário Dan Ioschpe, natural de Porto Alegre, foi nomeado Campeão de Alto Nível do Clima da COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Entre as suas responsabilidades, está a de apoiar a presidência da Conferência nas agendas do evento, liderar os esforços para ampliar e fortalecer as ações climáticas. A coluna conversou com Ioschpe:

Qual a função deste cargo?

Essa função foi criada para apoiar na mobilização da sociedade não governamental para o atingimento das metas do Acordo de Paris. Junto com essa função é criado um time, que são profissionais que trabalham diuturnamente, o chamado Climate Champions Team, que está trabalhando na divulgação, na disseminação, na aceleração da ação climática com vistas ao atingimento das metas do Acordo de Paris. O país-sede de cada COP tem essa possibilidade de nomear um champion (campeão), que seria uma figura que faria essa conexão entre a COP e o Climate Champions Team, e toda essa agenda de ação climática com o objetivo de atingir as metas do Acordo de Paris. E quando falamos sociedade não governamental, é tudo que não seja as partes da COP. As partes da COP são os governos nacionais. Então, os governos subnacionais, como é dito no linguajar da ONU, também estão no nosso escopo de mobilização: prefeitos, ONGs, universidades, comunidades, empresas, toda essa chamada sociedade não governamental. Tem muita iniciativa de ação climática andando, felizmente, um trabalho bem feito por todos que antecederam, mas precisamos de mais, quer dizer, nós ainda não estamos próximos das metas e essa é a ideia.

Que tipo de trabalhos podem ser realizados por você e esse time?

Primeiro você precisa mobilizar esses agentes não governamentais. Isso muito já ocorreu, então se criaram iniciativas, programas em que você trazia empresas, prefeituras, entidades, para iniciativas em que eles entendessem que contribuiriam para esse atingimento. A segunda fase muito importante é a difusão. Você imagina que tem um grupo de indústrias que eram anteriormente grandes geradores de gases de efeito estufa, e que algumas delas desenvolveram técnicas, seja no uso da energia, no seu processo, ou na circularidade da sua atividade, e que elas conseguiram, através sempre de demonstrações científicas, validar uma forma de reduzir essa emissão. Isto, se você tiver uma difusão apropriada, você vai trazer para essa mesa, para outras empresas, outros segmentos análogos que eventualmente não tinham visto as oportunidades de realizar ação climática com viabilidade. E nós podíamos falar aqui da própria produção de energia, dos sistemas alimentares, da agroindústria, da mineração, da siderurgia, do cimento, da petroquímica, da aviação, dos transportes terrestres, dos transportes marítimos e ferroviários, ou seja, em todo o nosso universo de vida e atividade, você foi desenvolvendo soluções técnicas, tecnológicas, que possibilitaram a redução dessa geração dos gases de efeito de estufa, mas isso ainda não está uniformizado, então você tem ainda muito potencial de aceleração desse volume de ação climática, que é o que também, de certa forma, a presidência brasileira da COP, o embaixador André Corrêa do Lago e sua equipe chamam do "mutirão". Quer dizer é a ideia de todos avançarem, não alguns expoentes avançarem, mas todos, porque essa ação coletiva acelera em todos os aspectos, aumenta o volume da ação climática e, portanto, da contenção, da redução, da mitigação dessa geração de gases, mas ela também gera novas soluções técnicas, tecnológicas, na medida em que vão tendo novos ingressos em áreas que antes não se via a viabilidade de resolução. E tudo isso na mitigação. O outro lado é da adaptação e da resiliência, porque já estamos vivendo a mudança climática de forma bem intensa. E mais do que falar em gases e efeitos estufa, nós vamos estar falando de pessoas, de vidas, até porque, se nós não trabalharmos bem na adaptação e na resiliência, nós vamos acabar movendo muitos recursos para o efeito subsequente, ao invés do preventivo, e vamos ter mais dificuldade ainda de realizar a mitigação, porque a sociedade vai precisar se dedicar muito mais para o dano e a solução do dano, do que preparar-se de uma forma mais interessante. São dois chapéus muito importantes: a mitigação e a chamada adaptação e resiliência.

Além desses, quais outros temas estarão nos principais tópicos da COP30?

A presidência da COP está trabalhando nessas principais diretrizes e fará isso público em breve, mas, essencialmente, nós vamos estar tratando do lado da mitigação dos grandes temas: o que chamamos de indústrias hard to abate (setores industriais ou atividades que têm dificuldades significativas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa); o sistema de transportes, que conversa muito no Brasil com a questão dos biocombustíveis; formas alternativas também de geração de energia sustentável, renovável, como seria o hidrogênio limpo, e outros, o combustível sustentável da aviação, que conversa muito com combustíveis, com transporte. Acho que nós temos temas que são muito importantes já ao redor do mundo e que eles conversam muito com as potencialidades brasileiras, e aqui o comentário que eu faço é que acho que, em geral, as presidências das COP vai rodando a cada ano para um país diferente e traz também algumas questões que aquele país pode contribuir de forma significativa para o debate global. O Brasil está numa posição ímpar, porque ele tem muitas soluções interessantes e ele tem muita escala. Você poder desenvolver, por exemplo, soluções na agroindústria, na área de sistemas alimentares, na área de reflorestamento, de regeneração de florestas, do não desmatamento. Creio que esses vão ser temas muito importantes da COP30. Também acho, no capítulo da adaptação e resiliência, pelas experiências que o Brasil já passou nos últimos anos, especialmente em 2024, já é o suficiente para que tenhamos uma agenda muito forte também. Acho que as prefeituras também trazem muitas experiências e muitas propostas. E a questão do financiamento, que também, obviamente, será um tema chave, vem sendo tema em todas as COPs. Temos no governo federal um trabalho, que é a chamada Estrada de Baku para Belém, que tenta encontrar esse US$ 1,3 trilhão em relação aos US$ 300 bilhões em que Baku concluiu o seu ciclo, que seria recursos para essas temáticas que estamos trazendo aqui. Mas nós também temos alguns temas específicos, na área de florestas, por exemplo, o chamado TFFF, que é um produto financeiro bastante inovador que pode ajudar muito nesse capítulo das florestas. Temos a questão dos créditos de carbono, que, de certa forma, também é um mecanismo de transferência econômica, em que aqueles que mais contribuem com a descarbonização vão receber recursos por ter feito isso em relação àqueles que menos contribuem. O capítulo financeiro é fundamental. E aí também a nossa ação é de difundir esses mecanismos, conectar os sistemas de financiamento com as iniciativas, que às vezes não estão conectados, e tentar maximizar também, ou seja, falar muito com os agentes financeiros, com todas as instituições correlacionadas, para que elas aloquem e se interessem o máximo possível. O que temos visto é que tem linhas de desenvolvimento, iniciativas que têm, inclusive, resultado econômico muito interessante. Então, talvez consigamos até alavancar e acelerar o giro desses recursos nos projetos de bom encaminhamento econômico, para que eles possam ir para o projeto seguinte e possamos ter um ciclo mais rápido, o que significaria mais recursos alocados na ação climática.

O tema do financiamento, que frustrou alguns ambientalistas no ano passado devido ao baixo valor, voltará para a pauta? É possível ser revertido?

A presidência (da COP30) está trabalhando com o governo brasileiro, não só nessa iniciativa, junto a todo o sistema financeiro global de buscar mais recursos que se somem aos R $ 300 bilhões, mas também está focando em algumas áreas mais interessantes e que conversam muito com o Brasil, como os exemplos do TFFF e o sistema de créditos de carbono, porque no fim do dia nós temos um potencial enorme nessa questão das florestas e na questão da redução das emissões. O Brasil seria um dos países que ajudaria muito o mundo e se ajudaria muito, não só na questão da ação climática e da descarbonização, como seu desenvolvimento socioeconômico numa ótica de sustentabilidade. A nossa visão é que, óbvio, todo esse trabalho é fundamental, mas mais do que se fixarmos em um número, o importante é que façamos o melhor uso dos recursos disponíveis, porque essa conexão entre projetos, um bom uso e os recursos tende a trazer mais e mais recursos para o sistema de uma forma orgânica.

Você vem do meio empresarial. Como engajar o setor na pauta ambiental?

O ponto central é o seguinte: as empresas, os governos, as entidades, todo mundo, precisa de desenvolvimento socioeconômico. No há crescimento da atividade, não há viabilidade para quase nada em um marco de não desenvolvimento. O que estamos enfrentando hoje? Uma sinalização de que o ritmo do desenvolvimento socioeconômico não poderá se manter se nós não ajustarmos o caminho da sustentabilidade. Não vejo ninguém que se debruça sobre esse assunto que não acabe chegando mais ou menos na mesma conclusão, que nós precisamos alterar o padrão de desenvolvimento socioeconômico para que ele seja mais sustentável e que ele permita a continuidade do crescimento, e ninguém mais interessado nisso do que o setor empresarial. Via de regra, o que vemos é um engajamento muito grande. Onde está a questão essencial? A viabilidade técnica, científica, social, para que alguns processos, projetos, formas de atuação sejam implementadas para que avancemos. Vamos pegar um exemplo: a difusão das energias renováveis e sustentáveis no Brasil é uma demonstração clara de que no momento em que você dirigiu um esforço para fazer um atingimento, você não só encontrou a solução técnica, como você ainda conseguiu uma razoável eficiência econômica, e volta em países que têm uma escala importante, como é o caso brasileiro, onde você normalmente encontra solução que é técnica, sustentável e economicamente sustentável. Esse é o melhor caso, porque você acelera muito a implantação e a difusão. Acho que também estamos vendo a indústria, nos sistemas alimentares, na agroindústria, na pecuária, na floresta, ideias que conversam muito com a sustentabilidade e que vão acabar aumentando não só a renda, como a estabilidade dos produtores por ter menor dependência numa única fonte de atividade. E isso, com a escala que temos aqui no Brasil, pode significar resultado sustentável ambientalmente e econômico e social tudo ao mesmo tempo. Esse seria o caminho virtuoso. Em geral, as empresas parecem ser um território muito fértil para a difusão, antes até da difusão, para a geração e para a difusão dessas ideias.

O Rio Grande do Sul, com a catástrofe do ano passado, pode ter destaque na COP30?

Já existe uma série de iniciativas e grupos organizados, nós não estamos aqui criando nada do zero. O que vamos fazer, mais do que nada, é essa difusão e essa busca da aceleração. Você tem organizações de prefeitos e governadores e outras autoridades, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, trocando técnicas, tecnologias, processos. Por exemplo, os sistemas de early warning, de aviso antecipado, em que sistemas de alarme mais robustos, provavelmente, teriam evitado fatalidades. Claro que o manejo de mananciais, de rios e toda essa situação, por exemplo, no caso de Porto Alegre, também a manutenção dos sistemas de contenção, tudo isso ajuda muito. E eu creio que aqui, de novo, nós temos uma possibilidade de ajudar na difusão e na aceleração, para que, eventualmente, aqueles entes subnacionais que não estejam ainda conectados, que não estejam ativos, ativem-se, conectem-se, e que essa troca de experiências acabe ajudando a que todos tenham ideias. É como que essas referências cruzadas, essas iniciativas de outros lugares acabam trazendo ideias, tecnologias técnicas para aqueles que estão enfrentando agora problemas que, eventualmente, não se enfrentou, então você não tinha uma preparação efetiva para fazer isso.

Como você quer "entregar" o seu trabalho ao final da COP?