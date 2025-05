Ministra Macaé Evaristo participa de encontro sobre violência digital contra crianças e adolescentes em Porto Alegre

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo , participará nesta segunda-feira (12) do encontro "Violência Digital e a Proteção de Crianças e Adolescentes" . O evento ocorrerá no Centro Cultural da UFRGS, às 14h.

A iniciativa é organizada pela deputada federal Maria do Rosário (PT), em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).