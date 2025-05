Mais de 300 mil títulos de eleitor serão cancelados no RS

A partir de agora, a regularização só poderá ser feita pessoalmente em uma unidade do TRE-RS. Mauro Vieira / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) cancelará 301.639 títulos de eleitores no Estado. Os dados, divulgados à coluna nesta segunda-feira (26), referem-se aos cidadãos que não regularizaram sua situação eleitoral até o prazo final, na última segunda-feira (19).

O cancelamento atingirá eleitores que estão em débito com a Justiça Eleitoral por não terem votado nem justificado ausência nas últimas três eleições — considerando que cada turno equivale a uma eleição distinta. Esses eleitores tiveram a oportunidade de regularizar a situação e pagar as multas de forma virtual até o prazo estabelecido. A partir de agora, a regularização só poderá ser feita pessoalmente em uma unidade do TRE-RS.

A coordenadora do Comitê de Atendimento ao Eleitor do TRE-RS, Ana Moretti, explica que o cancelamento do título de eleitor acarreta diversas restrições. Entre elas estão a impossibilidade de votar em futuras eleições, de emitir documentos, como o passaporte, de matricular-se em instituições públicas de ensino, de obter empréstimos em bancos públicos, tomar posse em cargos públicos e até mesmo de acessar benefícios do INSS.