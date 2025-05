Lula diz que, a partir de agora, dará o telefone de Janja para que outros presidentes liguem para ele

Fala foi feita após encontro do casal com a primeira-dama e o presidente de Angola.

O presidente Lula disse, nesta sexta-feira (23), que a partir de agora dará o número do telefone da primeira-dama, Janja, ou de seus assessores quando receber um presidente de outro país. A medida, na avaliação do petista, facilita o contato entre os chefes de Estado, que, quando precisam ter contato com o líder brasileiro, precisam fazê-lo via Itamaraty.