JBS tem 24 caminhões elétricos operando em Nova Santa Rita

Iniciativa integra a frota da No Carbon, empresa da JBS especializada no aluguel de caminhões elétricos. JBS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A JBS aumentou em sete vezes sua frota de veículos 100% elétricos no país, que agora totaliza 281 caminhões. No Rio Grande do Sul, 24 unidades estão em operação na cidade de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.

Os veículos possuem capacidade para transportar até três toneladas e contam com baús frigoríficos que mantêm os produtos resfriados e congelados dentro dos padrões exigidos, sem utilizar a energia do próprio veículo.

De acordo com a empresa, o uso desses caminhões impacta diretamente no desenvolvimento de um modelo sustentável, tanto no município onde operam quanto nos trajetos realizados diariamente por todo o Estado.