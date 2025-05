Jardins do Vaticano ganham novo brasão floral do papa Leão XIV

Brasão fica em frente ao Palácio do Governatorato. Vatican News / Divulgação

Os Jardins do Vaticano passaram a exibir o brasão floral do papa Leão XIV. Localizado em frente ao Palácio do Governatorato, na encosta que desce em direção à Basílica de São Pedro, o novo elemento paisagístico segue a tradição de homenagear os pontífices com composições florais.

Assim como ocorreu com brasões papais anteriores, a obra pode ser admirada por milhares de visitantes. O principal mirante para observação fica no alto da cúpula da Basílica Vaticana, proporcionando uma vista privilegiada do conjunto.

Trabalhos demandaram aproximadamente duas semanas. Vatican News / Divulgação

A execução do brasão ficou a cargo do Serviço de Jardins e Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Os trabalhos demandaram aproximadamente duas semanas para conclusão.

O brasão papal, que representa a identidade visual do pontífice, incorpora elementos simbólicos associados à Ordem de Santo Agostinho, à qual o papa Leão XIV pertence. Na parte inferior da composição, destaca-se um livro fechado com um coração transpassado por uma flecha, elementos que carregam significados teológicos profundos.

A imagem faz referência à experiência de conversão de Santo Agostinho. O religioso expressou isso com as palavras: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", que em tradução significa “Feriste meu coração com a tua Palavra”, fazendo referência aos ensinamentos bíblicos.