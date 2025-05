Intrigas tentam tirar foco dos cardeais antes do conclave

Vaticano instala cortinas em varanda da Basílica de São Pedro, onde novo papa fará primeira aparição. Dimitar DILKOFF / AFP

Não se tem notícia em tempos recentes de períodos pré-conclave tão cheio de intrigas quanto este de 2025. Os cardeais já estão na 10º congregação geral (ainda haverá mais uma, nesta terça-feira (6), a última antes de se fecharem na Capela Sistina), mas a sucessão ao papa Francisco acumula episódios de mal-estar e constrangimentos. Publicamente, os cardeais evitam comentar os incidentes, afirmam que o período todos esses dias estão servindo para que se conheçam melhor. Mas a verdade é que muitos dos integrantes do colégio cardinalício estão desviando da imprensa e de curiosos para evitar assuntos indiscretos.

Primeiro foi o caso do cardeal Giovanni Angelo Becciu, que, mesmo condenado por um tribunal do Vaticano por desvios de fundo de gestão da Secretaria de Estado, dizia que estaria presente na votação. Quase se formou uma rivalidade entre Pietro Parolin e seu compatriota italiano. Foram dois dias de suspense, até que Bacciu renunciou ao voto, afirmando ter decidido "obedecer à vontade de Francisco" e para contribuir pela comunhão e serenidade do conclave.

Passado o susto, outro problema apareceu: o cardeal peruano Juan Luis Cipriani, afastado por abuso sexual por Francisco, apareceu vestido de cardeal na Basílica de São Pedro para se despedir do papa argentino. Arcebispo emérito de Lima, Cipriani já foi o religioso mais influente do Peru, mas foi denunciado por ter molestado sexualmente um jovem, quando ele tinha 16 anos. Francisco o proibiu de usar os trajes de cardeal. Mas Cipriani chegou, inclusive, a participar de algumas das congregações gerais, como "quem não quer nada" — ele tem 81 anos, logo não vota no conclave.

