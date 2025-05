Inscrições para a segunda edição de 2025 do programa Deputado Por Um Dia se encerram neste sábado

Edição de 2024 do programa Deputado Por Um Dia. Raul Pereira / Divulgação ALRS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As inscrições para a segunda edição de 2025 do programa "Deputado Por Um Dia", iniciativa realizada desde 1999 pela Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan da Assembleia Legislativa do RS, encerram no próximo sábado (31).

Este ano, integrando as comemorações dos 190 anos da Assembleia Legislativa, são duas edições ao longo do ano, sendo uma em cada semestre. Na primeira edição, que ocorrerá em 16 de junho, participarão as seguintes escolas:

Instituto Estadual de Educação Professor Isaías (Santiago);

Escola Estadual de Ensino Fundamental Eveline Fonseca de Oliveira (Candelária);

Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Giúdice (Porto Alegre);

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Meyer (Anta Gorda);

Escola Municipal de Ensino Fundamental Otaviano Paixão Coelho (Lagoão).

As inscrições para a edição do segundo semestre estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Sobre o programa

A cada edição, cinco escolas públicas ou privadas são selecionadas por meio de sorteio. A iniciativa promove ações para que estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio vivenciem o cotidiano do Legislativo estadual. Os participantes elaboram um projeto de lei, que é apresentado, discutido e votado em uma Sessão Plenária do Estudante.