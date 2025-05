Iniciativa brasileira de proteção florestal está entre as recomendações do Brics para financiamento climático na COP30 

Um documento sobre financiamento climático foi aprovado na quarta-feira (28) durante a Reunião de Alto Nível sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Brics. O documento aponta caminhos para concretizar ações contra a mudança climática nos países do Sul Global. A expectativa é de que o material seja utilizado nos esforços em torno da COP30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Belém em novembro.