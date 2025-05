"Grave retrocesso", diz CNBB sobre nova lei de licenciamento ambiental

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nesta terça-feira (27) uma nota pública em que denuncia a gravidade do Projeto de Lei 2.159/2021, que cria uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental. No documento, a entidade classifica o avanço da pauta no Congresso como "um grande retrocesso na política ambiental brasileira".