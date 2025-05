Fuzileiros Navais participam de exercícios com tropas da Otan na França

Pela primeira vez, um grupo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil integra a Operação "Catamaran" , exercício militar multinacional liderado pela França com participação de países membros da Otan . Os militares brasileiros partiram para a França na terça-feira (20) e permanecerão em treinamento até 18 de junho.

Durante as operações, os fuzileiros brasileiros realizam atividades conjuntas com a Infantaria de Marinha Francesa, incluindo treinamento físico militar, instruções sobre manuseio de armamento e montagem de equipamentos especializados. Um dos destaques da missão será o embarque no Porta-Helicópteros de Assalto Anfíbio (PHA) Tonnerre, baseado em Brest, no extremo oeste da França. A bordo, participarão de exercícios operacionais que abrangem desde operações navais e desembarques anfíbios até operações terrestres de caráter naval.