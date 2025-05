Evento em Gramado contará com participação de ex-ministro de Turismo da Costa Rica

Gramado receberá, de quarta-feira (28) a sábado (31), o Connection Terroirs do Brasil, evento nacional voltado a produtos com Indicação Geográfica (IG). Um dos destaques da programação é o costa-riquenho Gustavo Alvarado, ex-ministro do Turismo da Costa Rica e atual diretor de Competitividade e Sustentabilidade Turística do país.