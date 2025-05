Em semana de audiências para avaliar suspensão de Trump a alunos estrangeiros, brasileiros em Harvard seguem cautelosos

Estudantes estrangeiros de Harvard seguem em alerta e preocupados com o futuro diante da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de proibir a permanência de alunos que não sejam americanos na instituição . Para esta semana, estão agendadas audiências entre terça (27) e quinta-feira (29), que avaliarão a suspensão imposta pelo republicano.

— É uma insegurança, um sentimento de injustiça. Também temos a certeza de que os estudantes de fora é que trazem uma experiência única para Harvard , é o que faz Harvard ser tão interessante, porque junta as melhores pessoas do mundo inteiro.

— É uma imprevisibilidade para quem está mudando de país. Entre os meus colegas, tem gente que fez dívida, que largou a família, que estava com esse sonho de vir para cá, de ter essa experiência nos Estados Unidos , não só da universidade, mas também do pós, então isso acaba desmoronando.

— Imagina se você está fazendo planos para vir, mudar por dois anos, aí você não sabe se no meio do processo você tem que sair. É muito difícil. Outro grupo que acho muito triste são as pessoas que estão no meio (da formação), por exemplo, o que vai acontecer? — questiona a estudante.