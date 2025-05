Em conversa em português, embaixador do Brasil convida papa Leão XIV para a COP30

Encontro entre o papa Leão XIV e o corpo diplomático no Vaticano. VATICAN MEDIA / AFP

O papa Leão XIV realizou, nesta sexta-feira (16), sua primeira audiência com o corpo diplomático do mundo inteiro. Durante o encontro, o embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, convidou o Pontífice para participar da COP30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém em novembro.

Em entrevista à coluna, o embaixador contou que, primeiramente, o Papa o saudou em português e ambos seguiram a conversa no idioma.

— Comentei que o presidente Lula havia enviado sua saudação ao Santo Padre com desejos de muito êxito no pontificado e falei também ao Santo Padre que esperamos uma visita dele ao Brasil, preferencialmente junto com a COP30.

Segundo o embaixador, a cerimônia durou aproximadamente uma hora e contou com a participação de mais de 100 chefes de missão diplomática. A coluna questionou sobre o trabalho que o Brasil pode realizar junto à Santa Sé:

— Temos uma agenda importante, por exemplo, a questão da paz. Temos um grande interesse em conversar com a Santa Sé a respeito de como estão as tratativas, ou como atuar para diminuir as guerras que estão por aí, de se buscar fórmulas para a paz. Temos também o combate à fome e à pobreza e a questão dos direitos humanos. Bilateralmente, um tema muito relevante é a celebração dos 200 anos das relações entre o Brasil e a Santa Sé, que se celebrarão em janeiro do próximo ano.

