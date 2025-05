Cooperativas gaúchas realizam visita técnica na Espanha

Desde o início da semana, dirigentes de cooperativas do Rio Grande do Sul participam de uma missão técnica no País Basco, comunidade autônoma da Espanha, para conhecer o modelo de governança e gestão da Corporação Mondragon, referência mundial no setor. A comitiva é formada pelas 11 cooperativas vencedoras do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão RS, em iniciativa promovida pelo Sistema Ocergs.