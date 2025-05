Comunidade judaica do RS se reunirá em mais uma Festa da Rua

A comunidade judaica gaúcha se reunirá no domingo (25) para mais uma edição da tradicional Festa da Rua . O evento, que reúne cultura, arte e gastronomia, ocorrerá das 10h às 17h, na Hebraica — localizada na rua João Telles, 508, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

A programação inclui uma abertura solene às 13h , com diversas atrações e a participação de ONGs, como o Coletivo das Pretas , a Camarata da Lomba do Pinheiro e a Orquestra Villa-Lobos . Haverá também apresentações do Coral da Restinga e da ONG "Lê pra mim" , que promove leituras e doações de livros.

Além das atividades culturais, o evento contará com exposição de obras de artistas plásticos e lançamentos de livros. Um dos destaques é a obra "Uma Estrela no Pampa" (SLER Books), do jornalista Léo Gerchmann, que narra a trajetória da Federação Israelita do RS (FIRS) e da comunidade judaica no estado. O lançamento está marcado para 13h30.