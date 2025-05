Com pautas voltadas para tecnologia, inovação e o setor jurídico, Doc9 Summit 2025 encerra com ampla participação 

Painel com José Galló, da Renner, o CEO do Doc9, Klaus Riffel, e o Head de People no iFood, Caio Jardim. Doc9 Summit 2025 / Divulgação

Com mais de 700 pessoas de forma presencial e mais de 2 mil acompanhando virtualmente, terminou nesta quinta-feira (22) o Doc9 Summit 2025. O evento, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, reuniu especialistas nacionais e internacionais para falar sobre inovação no setor jurídico.

— Foi um tremendo sucesso. Tivemos painéis super ricos, que variaram desde a parte de investimentos, não só no mercado de legal, mas em outros, como a parte de transformação cultural, assuntos específicos de AI para o mercado jurídico e para outros mercados. Tínhamos uma expectativa grande para esse evento, mas superou completamente. Foi unânime as pessoas que participaram, assim, o quão bem estava organizado, o quão legal eram os assuntos, como eles se conectavam e quão interessantes — destacou o CEO da Doc9 e idealizador do evento, Klaus Riffel.

Entre os temas em debate estiveram a inteligência artificial, produtividade, gestão, segurança cibernética e o futuro das carreiras jurídicas. Um dos destaques foi a especialista internacional em comunicação estratégica e TEDx Speaker Kim A. Page, que falou sobre comunicação e as necessidades humanas em um mundo cada vez mais tecnológico. A intenção para o próximo ano é de ampliar as estruturas do evento, que deve ser acontecer em maio de 2026.