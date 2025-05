Chaminé que indicará resultado do conclave é instalada na Capela Sistina

Bombeiros do Vaticano posicionam chaminé no alto da capela. Foto: arquivo pessoal

A chaminé a partir da qual sairá a fumaça branca anunciando a escolha do novo papa foi instalada na manhã desta sexta-feira (2) no alto da Capela Sistina.

O posicionamento da estrutura foi feito por bombeiros do Vaticano (Vigili del Fuoco), por volta das 9h30min (4h30min em Brasília). Essa é uma das fases mais importantes nesse processo de preparação do local para o conclave, que começa na próxima quarta-feira (7). Internamente, o ponto turístico está fechado desde segunda-feira (28) para acesso público.

A chaminé consiste em um dos itens de aspecto simbólico importantes no processo de escolha do sucessor do papa Francisco. A partir do início do conclave, a cada duas rodadas de votação, se houver um escolhido, sairá uma fumaça branca, produzida a partir da incineração dos papeis com o voto dos cardeais acrescida de um composto químico. Caso não se tenha alcançado os dois terços, a fumaça que sairá será escura.

A Capela Sisitina, recheada de pinturas famosas de Michelangelo, fica entre a basílica de São Pedro e o Palácio Apostólico, por isso nem sempre é de fácil visualização a partir da praça. É um prédio de coloração amarronzada cujo teto tem o formato de um triângulo.

Nesta sexta-feira (2), no Vaticano, há mais uma rodada de conversas sobre o perfil que os cardeais desejam como sucessor ao trono de São Pedro. Há compromissos o dia inteiro, depois do feriado do Dia do Trabalhador, que também foi celebrado aqui.