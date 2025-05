Câmara de Porto Alegre sugere criação de Observatório Municipal de Violência contra a Mulher

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

— Há uma situação absurda que estamos vivendo, diante do aumento da violência contra a mulher no nosso Estado. O Observatório serviria justamente para termos uma visão muito clara desse cenário — explicou a vereadora à coluna.

— Precisamos identificar onde estão as falhas, os padrões, os perfis das vítimas e agressores, as regiões mais afetadas e as fragilidades nas redes de proteção. Enquanto os índices de furto e roubo diminuíram, os casos de agressões e feminicídios continuam alarmantes.