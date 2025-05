Braskem leva projeto com ponto de coleta de resíduos plásticos à Assembleia Legislativa

A Braskem levará para a Assembleia Legislativa uma edição especial do Plastitroque, iniciativa que visa conscientizar sobre a importância do descarte adequado de materiais plásticos. A ação contará com um ponto de coleta de resíduos — incluindo garrafas, tampinhas, sacolas e baldes — na área externa do prédio da Assembleia nesta quarta (28), quinta (29) e na próxima terça-feira (3), das 8h30min às 14h30min.