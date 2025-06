Brasil ocupa 133ª posição em ranking de representação parlamentar feminina

Mulheres representam 18,1% da Câmara e 19,8% do Senado.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Dados do estudo Mulheres na Política: 2025 , realizado pela União Interparlamentar (UIP) e ONU Mulheres, revelam que o Brasil ocupa a 133ª posição no ranking global de representação parlamentar feminina e a 53ª posição em representação ministerial .

Conforme os números atualizados em 1º de janeiro de 2025, as mulheres representam 18,1% da Câmara dos Deputados (93 de 513 parlamentares) e 19,8% do Senado (16 de 81).

Os países com maior participação feminina no parlamento são: Ruanda, Cuba, Nicarágua, México, Andorra e Emirados Árabes Unidos. O Brasil aparece atrás de nações como Etiópia, Senegal, Namíbia, Uzbequistão, Suriname, Serra Leoa, Iraque, Lituânia, Israel e Arábia Saudita.

No âmbito ministerial, o cenário é mais favorável: o Brasil ocupa a 53ª posição global, com 10 das 31 pastas ministeriais comandadas por mulheres (32,5% do total ). Os países líderes nesse quesito são Nicarágua, Finlândia, Islândia, Liechtenstein e Estônia.