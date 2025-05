Bazar digital que começou durante enchente do RS completa um ano

Ao todo, 19 organizações foram beneficiadas nacionalmente. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto Ilumina, rede de solidariedade que organiza vendas e leilões de itens de luxo via WhatsApp para ações beneficentes, completa nesta sexta-feira (16) um ano de atividades. Nesse período, boa parte dos recursos arrecadados ajudaram vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

A iniciativa começou quando a arquiteta paulistana Bárbara Jalles divulgou nas redes sociais uma peça para "desapego", pedindo à compradora que doasse o valor diretamente a uma instituição de caridade do RS. A jornalista gaúcha Tanise Dutra, ao ver a ação, aderiu à ideia. Juntas, criaram um grupo de desapegos na plataforma, com renda 100% destinada às vítimas das enchentes. Posteriormente, a podcaster Patricia Spinelli e a relações públicas Isabel Foz integraram-se ao projeto.

No grupo, os participantes postam fotos dos produtos com valores sugeridos, e os interessados fazem transferências diretas para as instituições indicadas pelas fundadoras. Atualmente com mais de mil membros, a iniciativa expandiu-se além de roupas, recebendo apoio de marcas de vestuário, alimentação, educação, beleza e bem-estar. Por enquanto, a entrada dos participantes no bazar digital funciona somente por convites.

Ao todo, 19 instituições já foram beneficiadas no Brasil, principalmente no RS. Mais informações podem ser conferidas no Instagram do projeto: @institutoilumina2024.