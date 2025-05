Atitus Educação realiza missão internacional em centros de inovação em saúde nos EUA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Atitus Educação , por meio de sua Escola de Saúde, iniciou no domingo (18) a primeira edição da Future Health Experience (FHX) , uma missão internacional formada por lideranças, docentes, gestores e parceiros estratégicos da instituição para conhecer os principais hubs de inovação em saúde dos Estados Unidos . A viagem, que segue até sábado (25), também tem como objetivo estreitar relacionamentos e estabelecer parcerias.

Na imersão, promovida em parceria com a Connext Health — hub global de curadoria e inovação em saúde —, os participantes terão a oportunidade de explorar o ecossistema de saúde de Boston e Filadélfia , conectando-se com empresas e instituições renomadas, como o MIT Innovation Center, Harvard Innovation Labs e Penn Innovation Works. Durante a viagem, também visitarão o Cambridge Innovation Center e o Science Center , hubs de inovação que reúnem startups de tecnologia voltadas à saúde.

Nesta terça-feira (20), o grupo participa do Brazil/Boston Healthcare Innovation Night, em Boston — cidade reconhecida por abrigar o maior ecossistema de life sciences do mundo. No evento, será apresentado o Ecossistema Atitus e sua estratégia de formação de talentos alinhada à inovação e internacionalização.