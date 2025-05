Argentina oficializa saída da Organização Mundial da Saúde

Presidente da Argentina, Javier Millei, e o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, em encontro nesta terça-feira (27). Argentina's Presidency Press Office / Handout/AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Argentina anunciou sua saída oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em nota divulgada na segunda-feira (26) pelo Ministério da Saúde no X (antigo Twitter), a pasta argumentou que "evidências" indicam que as orientações do órgão internacional "não funcionam", já que "não se baseiam na ciência, mas em interesses políticos".

A decisão coincide com a visita oficial do secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., realizada nesta terça-feira (27). Em uma foto, o americano aparece ao lado do argentino segurando uma motosserra, um dos símbolos da campanha de Millei. A medida do governo da Argentina, inclusive, segue ação similar tomada pelo presidente americano Donald Trump, que retirou os Estados Unidos da organização em janeiro deste ano.

Na nota, o ministro da Saúde da Argentina, Mario Lugones, anunciou uma série de medidas que reforçam o novo direcionamento da política de saúde do país: "passar de um modelo de saúde focado no tratamento de doenças para um modelo focado na proteção da saúde com base em evidências científicas". Entre as medidas está prevista a revisão dos protocolos de vacinação no país.