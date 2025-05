Após ataques no Senado, Marina Silva recebe apoio de deputadas de esquerda

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva , recebeu na quarta-feira (28) uma visita de apoio da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados . O encontro teve o objetivo de prestar solidariedade à ministra após os ataques sofridos por ela na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado na terça-feira (27).

O ato ocorreu na sede do Ministério e com a presença de 20 deputadas.

— Obrigada pelo gesto, que se transforma em um ato de mulheres que eu sei que passam pelo mesmo em diferentes realidades. Vocês estão no cotidiano do parlamento, onde isso acontece de forma explícita e sutil, e, às vezes, é até da pior forma, porque ela é igualmente violenta, desrespeitosa, mas ninguém vê ou não percebe — disse Marina .

— Você é essa voz do Brasil, mas não é uma voz sozinha. Nós estamos com você o tempo todo, em pensamento e espírito, no sentido da defesa do meio ambiente, de quem ali habita, da nossa fauna, da nossa flora, da nossa grande biodiversidade que existe no Brasil, dos nossos biomas, seja na Floresta Amazônica ou na Mata Atlântica ou no Cerrado ou qualquer outro tipo de espaço — declarou Jack.