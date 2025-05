"Ansiedade muito grande", conta gaúcha que leu Oração Universal durante missa de abertura do conclave

Gaúcha de 45 anos é natural de Erechim, norte do RS.

A responsabilidade de ler a Oração Universal durante a missa de abertura do conclave na manhã desta quarta-feira (7), foi da jornalista gaúcha Andressa Collet , 45 anos.

— A ansiedade é muito grande, né? Até porque a responsabilidade de participar de uma missa pré-conclave é muito grande. Então, procurei chamar o Espírito Santo para que me iluminasse, inclusive na hora de falar a prece. E te confesso que na hora essa ansiedade foi embora.

Assista à entrevista com Andressa

Andressa é natural de Erechim, no norte do RS, e é especializada em assuntos religiosos. Ela se mudou para a Itália há cerca 20 anos e trabalha como contratada na Rádio Vaticano faz cinco anos.

Assista ao momento em que Andressa faz leitura:

Encontro com papa Francisco

Em 2024, Andressa se encontrou com papa Francisco durante visita do Pontífice à rádio em que ela trabalha. Na ocasião, o Papa abençoou seu primeiro filho, Leonardo, e também sua barriga, já que ela estava grávida do segundo filho.