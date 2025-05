Além do Brasil: vídeo das freiras do beatbox ganha repercussão em jornais internacionais

Freiras Marizele Isabel Cassiano, Marisa de Paula Neves e o diácono Giovane Bastos. Reprodução / Pai Eterno / Youtube

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As freiras Marizele Isabel Cassiano e Marisa de Paula Neves estão fazendo sucesso nas redes sociais desde a semana passada, após aparecerem fazendo beatbox e passos de dança durante uma entrevista à TV Pai Eterno, de Goiás. As irmãs pertencem à congregação Copiosa Redenção, em Goiás, e, nos últimos dias, foram parar nas páginas de grandes jornais internacionais, como o britânico BBC e o americano NBC.

O canal ABC News, dos Estados Unidos, destacou: "Duas freiras brasileiras viralizaram após uma sessão improvisada de beatbox e dança em um programa de televisão católico." Já a NBC afirmou: "Freira beatboxer viraliza no Brasil." O tradicional programa Today, da mesma emissora, também repercutiu o caso. Uma das apresentadoras, Jenna Hager, elogiou as habilidades inesperadas das freiras e brincou: "Eu quero ser a dançarina de apoio." O CBS News publicou: "Freira beatboxer ganha fama no Brasil."

Um dos veículos mais influentes do mundo, o britânico BBC, divulgou o vídeo em suas redes sociais. O jornal Metro, também do Reino Unido, escreveu: "Freiras do beatbox chocam espectadores com suas incríveis habilidades no hip-hop." Já o site australiano 7News destacou: "Duas freiras brasileiras chamaram a atenção da internet por suas habilidades no beatbox."

Agências internacionais de notícias, como Reuters e Associated Press, também noticiaram o fato. A atriz mundialmente conhecida, Viola Davis, ganhadora de dezenas de prêmios e de um Oscar, compartilhou o vídeo nas redes.

O caso

As irmãs participavam do programa para divulgar um evento da congregação. No vídeo, Marizele começa cantando "vocação, ooh", enquanto Marisa dança. Em seguida, Marizele reproduz sons com a boca e o nariz — técnica conhecida como beatbox, comum no hip-hop. Logo depois, a outra freira executa passos de dança no ritmo da música acompanhada do diácono Giovane Bastos.

Em entrevista ao Super Sábado, da Rádio Gaúcha, no sábado (24), a irmã Marisa Paula de Neves falou sobre o vídeo. Ela trabalha na recuperação de jovens com dependência química e explicou que utiliza uma linguagem próxima da juventude para se conectar com eles.