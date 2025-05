A explicação de Musk sobre o olho roxo durante encontro com Trump

Proprietário do X apareceu com o olho direito machucado.

A reunião no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta-feira (30) ocorreu dias após o anúncio da saída do bilionário do Departamento de Eficiência Governamental nos EUA — o Doge .

"Um dos maiores líderes que o mundo já produziu"

O presidente parabenizou o esforço do empresário pelo seu trabalho no Doge e elogiou os resultados da equipe.

O presidente citou diversas ações que Musk cortou durante os 128 dias em que ficou no cargo, e recebeu agradecimentos do dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

— Minha época como ministro foi muito especial. A equipe do Doge ficará ainda mais forte com o tempo. [...] Confio que, com o passar do tempo, veremos economias e a redução de trilhões de dólares em desperdício. Esperamos que uma série de mudanças sejam feitas.