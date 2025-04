"Uma pessoa humana, de bom humor. O convívio era sempre muito agradável", diz padre gaúcho que morava com o Papa

Padre Antônio Hoffmeister e o Papa Francisco em março de 2021. Divisione Produzione Fotografica / Divulgação

Gaúcho de nascença, o padre Antônio Hoffmeister trabalha há anos no Vaticano. Muito próximo do papa Francisco, ele era o intérprete do Pontífice quando ocorriam encontros com delegações brasileiras. Ele conversou com a coluna durante o Jornal do Almoço na RBSTV.

Como era o papa Francisco e como foram os últimos momentos em que o senhor o viu?

O papa Francisco era uma pessoa muito humana, acho que é a palavra que descreve bem. Ele, quando encontrava uma pessoa, se voltava totalmente para aquela pessoa, para o que ela estava falando e para quais eram os problemas dela. E conosco, que tínhamos a oportunidade de conviver com ele diariamente, também. Ele volta e meia nos perguntava como nós estávamos, como estava a família, então era uma pessoa muito humana, de muito bom humor. O convívio era sempre muito agradável.

Ele falava algo do Rio Grande do Sul?

Sim. Quando ele encontrou o nosso governador (Eduardo Leite), que esteve o ano passado aqui, falou do tio dele que morou em Pelotas, e falou que tinha familiares ainda lá. Depois, durante a tragédia do ano passado, me perguntou pelo menos duas vezes que notícias eu tinha, como estava a situação e tomou a iniciativa de ligar do telefone pessoal dele para Dom Jaime (Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre) para perguntar como estava a situação e enviou uma ajuda considerável, foi mais de meio milhão de reais dos fundos que ele pôde distribuir de ajuda para o nosso Estado durante a tragédia do ano passado.

O senhor tinha acesso direto nos últimos dias ou chegou a vê-lo enquanto ele estava doente?