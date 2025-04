"Um amigo que tinha uma causa humana formidável pela qual viver", diz Pepe Mujica sobre papa Francisco

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica , prestou uma homenagem nas suas redes sociais ao papa Francisco , que morreu na segunda-feira (21). Em uma publicação no Instagram, o uruguaio disse que o pontífice "não passou pela vida como um homem neutro, mas como um homem religioso comprometido com seu modo de pensar e sentir".

O Papa e Mujica se encontraram, ao todo, três vezes. Segundo depoimento do ex-presidente ao jornalista argentino Fabián Restivo no livro Palavras para depois: conversas com Pepe Mujica, o uruguaio disse que trocou muitas ideias com o pontífice e que lhe presenteou com alguns livros "que eu tinha certeza de que ele havia lido".