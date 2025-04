Trump vai virar nota de rodapé nos livros de História, enquanto Harvard continuará dando ao mundo centenas de prêmios Nobel

Felizmente, o que Trump pensa sobre uma das catedrais do saber pouco importa para a ciência. Harvard continuará figurando nas listas globais como uma das mais renomadas instituições de ensino superior do planeta. Com ou sem Trump, seguirá fazendo ciência, produzindo conhecimento e contribuindo para que a humanidade avance, apesar dos pesares, "em passos de formiga e sem vontade", como diria Lulu Santos, mas com algumas das mais revolucionárias descobertas para a saúde, a educação, a economia, a política e tantos outros campos.