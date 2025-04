Quem era a freira amiga do Papa que quebrou protocolo e se aproximou do caixão durante velório

Geneviève Jeanningros aparece no cordão de isolamento à esquerda da imagem. Vatican Media / Reprodução

Tradicionalmente, os velórios dos Papas são repletos de ritos e protocolos. Embora Francisco tenha simplificado significativamente sua despedida, mantiveram-se — para uma organização mínima — seguranças, barreiras e limites de proteção ao caixão. Na manhã de quarta-feira (23), o primeiro momento do velório estava reservado apenas para cardeais, bispos e funcionários do Vaticano se despedirem do Papa. Contudo, a presença de uma freira nas imagens do Vaticano chamou a atenção.

Tratava-se da irmã Geneviève Jeanningros, que quebrou o protocolo ao se aproximar — com mochila nas costas — e permanecer alguns minutos chorando diante do caixão do Pontífice. Mas não era qualquer religiosa: ela era amiga próxima de Francisco e foi conduzida ao local pela Guarda Suíça, responsável pela segurança no Vaticano. Segundo a imprensa europeia, os oficiais conheciam a proximidade entre ambos e acreditavam que o Papa permitiria sua presença naquele momento reservado.

Encontro entre Geneviève e papa Francisco em março de 2023. Vatican Media / Reprodução

Geneviève visitava o Papa semanalmente, sempre às quartas-feiras. Freira da Congregação das Pequenas Irmãs de Jesus, ela servia como ponte entre Francisco e grupos LGBT+, coordenando um projeto de acolhimento a transexuais e homossexuais na região metropolitana de Roma. Chegou a levar mulheres atendidas por sua iniciativa para audiências gerais no Vaticano.

Funeral mais simples

Em 2024, o papa Francisco simplificou o próprio velório, definindo que será enterrado em um caixão simples de madeira. Ele renunciou a uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

O argentino será enterrado fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século. Segundo as últimas informações vaticanas, o Papa optou pelo enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. O local escolhido é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

Outra abolição foi o uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.