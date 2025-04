Projeto de novo prédio da Brigada Militar prevê entrada pela Avenida Ipiranga e estrutura elevada para prevenir alagamentos

Projeto prevê entrada pela Avenida Ipiranga. Divulgação / Divulgação

O projeto para a construção do novo prédio do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM), no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, terá acesso principal pela Avenida Ipiranga, com a estrutura elevada em relação à antiga sede para evitar danos causados por eventuais novas enchentes.

Com projeto em mãos, cabe ao governo do Estado fazer licitação para obra.

Em maio de 2024, o atual prédio do 1BPM, cuja entrada fica na Rua Dezesseis de Junho, foi tomado pela água da enchente.

Doado pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) no valor de R$ 96 mil, o projeto básico foi apresentado ao comando da Brigada Militar (BM) na sexta-feira (4) pelo arquiteto Luiz Portela, da Portela Arquitetura. Com o projeto em mãos, caberá à Brigada Militar fazer a contratação da obra via licitação.

Área foi tomada pela enchente de maio de 2024.

O novo prédio seguirá as premissas de sustentabilidade, com placas de energia solar e reaproveitamento da água da chuva, por exemplo. O subsolo da estrutura funcionará apenas como estacionamento, minimizando os riscos de inundação.

Antiga estrutura deve ser transformada em muse.

— O novo prédio ficará acima do nível da avenida Ipiranga. Em caso de novo alagamento, basta retirar as viaturas do estacionamento, sem impactar o funcionamento da estrutura administrativa e operacional do batalhão — explica o comandante do 1BPM, tenente-coronel Eduardo Moura Mendes.

A expectativa é de que a construção leve cerca de 12 meses para ficar pronta.

— A doação do projeto permite que a obra tenha mais celeridade, cumprindo uma das missões do Instituto Cultural Floresta, que é fazer esse elo com o poder público para que a sociedade possa ser melhor atendida — explica o presidente do ICF, Claudio Goldstein.