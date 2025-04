Praça São Pedro fechada: últimos fiéis esperam para se despedir do Papa

Último grupo de fiéis na fila para entrar na Basílica de São Pedro. Rodrigo Lopes / Agência RBS

A Praça São Pedro, no Vaticano, foi oficialmente fechada às 17h (horário de Roma — 12h em Brasília) nesta sexta-feira (25). A medida, anunciada pelas autoridades locais, visa garantir a organização dos atos fúnebres em homenagem ao papa Francisco. A coluna passou pelo local no momento do fechamento, e foi possível observar o último grupo de fiéis que aguardava para entrar na Basílica.

Já a Basílica de São Pedro, onde o corpo do Pontífice é velado, permanecerá aberta até as 19h (14h no horário de Brasília), conforme informou a Santa Sé em comunicado à imprensa na manhã desta sexta-feira. O acesso à fila de visitação, no entanto, será interrompido uma hora antes (18h em Roma — 13h em Brasília).

O rito de selamento do caixão — uma cerimônia restrita a autoridades da Igreja — está marcado para as 20h no Vaticano (15h no horário de Brasília).

Como será o selamento?

De acordo com a Santa Sé, o ritual litúrgico incluirá orações em latim. Primeiramente, o rosto do papa será coberto por um véu de seda branca. Em seguida, serão depositados no caixão um saco contendo moedas cunhadas durante seu pontificado, medalhas de prata e bronze que representam seus anos de serviço à Igreja, e um tubo metálico com um documento que narra sua vida. O rito ainda contará com a tradicional benção de água benta sobre o caixão.