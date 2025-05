Pela primeira vez em 227 anos, tradicional alfaiataria de Roma não fará a roupa do novo papa; veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (30), a uma semana do início do conclave, entretanto, alguma coisa estava diferente. Na vitrine, não estavam as roupas papais. Ok, até poderiam não estar prontas ainda — segundo os funcionários, são necessários dois dias e meio para cortar os tecidos e costurá-los a mão. No local, estava apenas um solidéu branco, encomendado pelo papa Francisco, e que não foi buscado. Mais: o gerente, Lorenzo Gammarelli, que administra a loja junto com três primos, estava precisando dar explicações a quem chegava perguntando sobre as roupas do sucessor do papa argentino. Ele não quis gravar entrevistas, mas tem informado que, dessa vez, não recebeu nenhum pedido do Vaticano. A única informação por parte da Santa Sé é que "estão cuidando disso".