Para alavancar temas centrais que serão tratados na COP30, presidência anuncia quatro grupos de debate

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; Ana Toni, CEO da Conferência no Brasil; e os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas; e Fernando Haddad.

A organização da COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima — anunciou na sexta-feira (11) a criação de quatro círculos de liderança voltados a alavancar temas-chave e apoiar assuntos centrais do evento , que ocorrerá em novembro em Belém (PA).

Balanço Ético Global — o primeiro grupo será liderado pelo secretário-geral da ONU , António Guterres, e pelo presidente Lula , com apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O grupo realizará diálogos em diferentes regiões reunindo lideranças políticas, culturais, indígenas, afrodescendentes, de comunidades tradicionais, empresários, religiosos, entre outros.

Círculo de Ministros de Finanças — liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o grupo reunirá ministros da área e especialistas, além do setor privado e da sociedade civil, para consultas e discussões periódicas sobre financiamento climático. O círculo apresentará insumos para a elaboração do relatório sobre o Mapa do Caminho, documento com diretrizes para a mobilização de US$ 1,3 trilhão anuais até 2035 para financiamento climático em países em desenvolvimento.